Почему небо голубое, а трава зелёная?

Гость: Гость:

Небо голубое потому что: Потому что голубые лучи видимой части спектра сильнее всего рассеиваются нашей атмосферой. А море синее потому, что жёлто-красная составляющая спектра поглощается водой, а оставшиеся (дополнительные) сине-голубые лучи попадают в наш глаз и мы видим это чудо.akromancer:да, рассеяние подчиняется закону РэлеяОтвет Константину Морозову:Я не говорю, что лучи поглощаются атмосферой, они РАССЕИВАЮТСЯ, т. е. распространяются в атмосфере во все стороны, окрашивая ВСЁ небо в голубой цвет. Напрямую от Солнца в глаз наблюдателя попадают лучи жёлтой составляющей спектра, т. к. их интенсивность у нашей ЖЁЛТОЙ звезды максимальная. На закате, когда этот луч света пронизывает больший слой атмосферы, часть жёлтых лучей поглощается и в глаз наблюдателя попадают самые длинноволновые красные лучи, которые способны огибать любые препятствия в атмосфере ПОЧЕМУ ТРАВА ЗЕЛЕНАЯ? Хлорофилл - вещество, которое позволяет траве и вообще растениям получать сахара и крахмал из неорганических веществ с помощью солнечной энергии - имеет зелёный цвет!!