Бил,жана,уш создерине кандай журнак жане жалгау жалгауга болады.

Қазақ тiлi
Бил,жана,уш создерине кандай журнак жане жалгау жалгауга болады.
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Ответ(ы):
Гость:
Жалгауга септик жалгауларын жалгауга болады
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