Как решить 6^x+2(x+2 это степень 6 )- 2* 6^x = 34
Математика
Как решить 6^x+2(x+2 это степень 6 )- 2* 6^x = 34
Ответ(ы):
Гость:
6^(x+2) - 2*6^x=34; 6^x+36 -2*6^x-34=0; - 6^x +2 =0; 6^x=2; x=log62 (6- основание, записать внизу).
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