З однієї грядки зібрали 10 кабачків,а з другої8.Уси кабачки поклали в 3 кошики,порів??у в кожний.скільки кабачкив поклали в кожний кошиик?

Математика

З однієї грядки зібрали 10 кабачків,а з другої8.Уси кабачки поклали в 3 кошики,порів??у в кожний.скільки кабачкив поклали в кожний кошиик?

Автор: Гость