З однієї грядки зібрали 10 кабачків,а з другої8.Уси кабачки поклали в 3 кошики,порів??у в кожний.скільки кабачкив поклали в кожний кошиик?

Математика
З однієї грядки зібрали 10 кабачків,а з другої8.Уси кабачки поклали в 3 кошики,порів??у в кожний.скільки кабачкив поклали в кожний кошиик?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)10+8=18(кабачков собрали с двух грядок) 2)18:3=6(кабачков в каждой карзине)
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