Найди значение выражение(24+16)-(35-7)+(59+20)
Математика
Найди значение выражение(24+16)-(35-7)+(59+20)
Ответ(ы):
Гость:
1)59+20=79 2)35-7=28 3)79-28=51 4)24+16=40 5)40-51=11
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