Из окна гостиной открывался довольно унылый что это за слово
Русский язык
Из окна гостиной открывался довольно унылый что это за слово
Ответ(ы):
Гость:
Из окна гостиной открывался довольно унылый пейзаж
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