Структурные формулы 2,3деметилбутан
Химия
Структурные формулы 2,3деметилбутан
Ответ(ы):
Гость:
CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3 - 2,3 - диметилбутан
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
По голубому блюду золотое яблочко котается. (...........)-ответ на загадку. По синему морю золотач уточка плывёт. (..... и ....)
Українська мова
Математика
Москвич на 100 км пути расходует 9л бензина сначала он проехал 600 км а затем на 100 км меньше сколько литров бензина водитель израсходовал на перв...