Москвич на 100 км пути расходует 9л бензина сначала он проехал 600 км а затем на 100 км меньше сколько литров бензина водитель израсходовал на первой части пути и сколько на второй?
Математика
Москвич на 100 км пути расходует 9л бензина сначала он проехал 600 км а затем на 100 км меньше сколько литров бензина водитель израсходовал на первой части пути и сколько на второй?
Ответ(ы):
Гость:
100 км-9л 600 км - х л Решаем пропорцию: х= 600*9 и делим на 100. Получаем 54 л израсходовал на первой части пути. Находим сколько л бензина он израсходовал на второй части пути Тоже делаем со второй частью пути, составляя пропорцию 100 км- 9л 500 км - х л х= 500*9=4500 : 100 = 45 л бензина
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