Москвич на 100 км пути расходует 9л бензина сначала он проехал 600 км а затем на 100 км меньше сколько литров бензина водитель израсходовал на первой части пути и сколько на второй?

Математика

Москвич на 100 км пути расходует 9л бензина сначала он проехал 600 км а затем на 100 км меньше сколько литров бензина водитель израсходовал на первой части пути и сколько на второй?

Автор: Гость