Найди корень каждого из уравнений х умножить 52=624,12 умножить х = 276,2576:х=46

Математика
Найди корень каждого из уравнений х умножить 52=624,12 умножить х = 276,2576:х=46
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