Запишите ответ в виде дроби. какую часть км составляет 1м,..89м,,,,207м...

Математика
Запишите ответ в виде дроби. какую часть км составляет 1м,..89м,,,,207м...
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