Речення із словосполученням жіноча краса.

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Речення із словосполученням жіноча краса.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Олена мала неперевершену жіночу красу
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