Какие тепловые пояса выделяют в северном полушарии
География
Какие тепловые пояса выделяют в северном полушарии
Ответ(ы):
Гость:
1) жаркий по обе стороны экватора, ограниченный годовыми изотермами в +20°С; 2-3) умеренный северный и южный с граничной изотермой в +10°С самого теплого месяца; 4-5) холодный северный и южный в границах + 10°С и 0°С самого теплого месяца 6-7) вечного мороза северный и южн со средней температурой воздуха за год ниже 0°С.
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