К кому из героев рассказа "Муму" автор относится иронически? 1. к Татьяне 2. к бары??е 3. к Муму 4. к Герасиму 5.к Капитону
Литература
К кому из героев рассказа "Муму" автор относится иронически? 1. к Татьяне 2. к бары??е 3. к Муму 4. к Герасиму 5.к Капитону
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ 3. к Муму
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