К кому из героев рассказа "Муму" автор относится иронически? 1. к Татьяне 2. к бары??е 3. к Муму 4. к Герасиму 5.к Капитону

Литература

К кому из героев рассказа "Муму" автор относится иронически? 1. к Татьяне 2. к бары??е 3. к Муму 4. к Герасиму 5.к Капитону

Автор: Гость