В одній зграй а гусей,ва в другій -на в гусей меньше.Скільки всього було гусей в обох зграях?Скласти витаз та знайти його значення,якщо а=36,в=18.

Математика
В одній зграй а гусей,ва в другій -на в гусей меньше.Скільки всього було гусей в обох зграях?Скласти витаз та знайти його значення,якщо а=36,в=18.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18 гусей, це ж легко.
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