В одній зграй а гусей,ва в другій -на в гусей меньше.Скільки всього було гусей в обох зграях?Скласти витаз та знайти його значення,якщо а=36,в=18.
Математика
В одній зграй а гусей,ва в другій -на в гусей меньше.Скільки всього було гусей в обох зграях?Скласти витаз та знайти його значення,якщо а=36,в=18.
Ответ(ы):
Гость:
18 гусей, це ж легко.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
К кому из героев рассказа "Муму" автор относится иронически? 1. к Татьяне 2. к бары??е 3. к Муму 4. к Герасиму 5.к Капитону
Русский язык