В одній зграй а гусей,ва в другій -на в гусей меньше.Скільки всього було гусей в обох зграях?Скласти витаз та знайти його значення,якщо а=36,в=18.

Математика

В одній зграй а гусей,ва в другій -на в гусей меньше.Скільки всього було гусей в обох зграях?Скласти витаз та знайти його значення,якщо а=36,в=18.

Автор: Гость