Как про склонять это словосочетание семьдесят один ребёнок
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Как про склонять это словосочетание семьдесят один ребёнок
Ответ(ы):
Гость:
И.п. семьдесят один ребенок Р.п. семьдесят одного ребенка Д.п. семьдесят одному ребенку В.п семьдесят один ребенок Т.п семьдесят одним ребенком П..п. о семидесяти одном ребенке
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