Почему кредитный процент всегда больше процента вклада
Экономика
Почему кредитный процент всегда больше процента вклада
Ответ(ы):
Гость:
Решение: Кредитный процент всегда больше процента вклада по причине того, что разница между кредитным процентом и процентом вклада является доходом банка. И банку выгодно, чтобы эта разница была больше.
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