Помогите пожалуйста решить уровнения 3/4 y +2y+5=2 3/4y+4.1+0.9

Математика
Помогите пожалуйста решить уровнения 3/4 y +2y+5=2 3/4y+4.1+0.9
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Бил,жана,уш создерине кандай журнак жане жалгау жалгауга болады.
Ответить
Геометрия
Помогите! Найдите градусную меру каждогоиз углов, образованных при пересечении ??вух параллельных прямых третьей прямой, если: а)сумма двух соотв...
Ответить
Математика
Как решить 6^x+2(x+2 это степень 6 )- 2* 6^x = 34
Ответить
Математика
З однієї грядки зібрали 10 кабачків,а з другої8.Уси кабачки поклали в 3 кошики,порів??у в кожний.скільки кабачкив поклали в кожний кошиик?
Ответить
Русский язык
Как про склонять это словосочетание семьдесят один ребёнок
Ответить