Помогите пожалуйста решить уровнения 3/4 y +2y+5=2 3/4y+4.1+0.9
Математика
Помогите пожалуйста решить уровнения 3/4 y +2y+5=2 3/4y+4.1+0.9
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