Решите пажалуйста буду благодарна.Только всё. При каком однои и том же знечении X значения выражений Х+800 и Х × 5 равны?Зарание спасибо за ответ.

Математика

Решите пажалуйста буду благодарна.Только всё. При каком однои и том же знечении X значения выражений Х+800 и Х × 5 равны?Зарание спасибо за ответ.

Автор: Гость