Решите пажалуйста буду благодарна.Только всё. При каком однои и том же знечении X значения выражений Х+800 и Х × 5 равны?Зарание спасибо за ответ.
Математика
Решите пажалуйста буду благодарна.Только всё. При каком однои и том же знечении X значения выражений Х+800 и Х × 5 равны?Зарание спасибо за ответ.
Ответ(ы):
Гость:
Это будет одно значение. Просто составляем уравнение x+800=5x x-5x=-800 -4x=-800 (-4) x=200 Ответ: при значении х=200.
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