Распределить слова из рубрики запомни: аккуратность, профессия, аптекарь, шофер, агроном, инженер, библиотекарь, почтальон в 2 группы
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Распределить слова из рубрики запомни: аккуратность, профессия, аптекарь, шофер, агроном, инженер, библиотекарь, почтальон в 2 группы
Ответ(ы):
Гость:
Наверное так. 1 группа.аккуратность, аптека, библиотекарь. 2 группа. Профессия, шофер, агроном, инженер, почтальон
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