Один угол на 18° больше второго, а третий угол на 30° меньше второго угла. Найди град??сные меры углов треугольника
Математика
Один угол на 18° больше второго, а третий угол на 30° меньше второго угла. Найди град??сные меры углов треугольника
Ответ(ы):
Гость:
х - 1-ый угол;х+18 - 2-ой угол;х-30 - 3-ий угол;х+(х+18)+(х-30)=180;3х-12=180;х=192/3=64 градусов (1-ый);64+18=82 градуса (2-ой);64-30=34 градусов (3-ий).
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