Один угол на 18° больше второго, а третий угол на 30° меньше второго угла. Найди град??сные меры углов треугольника

Математика

Один угол на 18° больше второго, а третий угол на 30° меньше второго угла. Найди град??сные меры углов треугольника

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