5 предложений в повелительном Напишите 5 предложений с глаголами в повелительном ??аклонении :з
Русский язык
5 предложений в повелительном Напишите 5 предложений с глаголами в повелительном ??аклонении :з
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Вчера мне мама сказала помыть посуду 2 Учитель вилел сделать реферат 3 Я заставил его помочь мне 4 Папа отправил меня в магазин 5 Бабуля сказала надеть шапку ПОЖАЛУЙСТА
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