Вариант №1. 1) Найдите определение причастного оборота. а) два и более причастия ?? предложении, б) причастие с зависимыми словами, в) причастие с определяемым словом. 2) Чем является в предложении причастный оборот? а) п...

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Вариант №1. 1) Найдите определение причастного оборота. а) два и более причастия ?? предложении, б) причастие с зависимыми словами, в) причастие с определяемым словом. 2) Чем является в предложении причастный оборот? а) подлежащим, б) определением, в) дополнением. 3) Найдите предложение, в котором причастный оборот не выделяется запятыми: а) Я слушал журчание воды протекающей в заросших осокою берегах. б) Вдруг я заметил двух птиц летевших прямо к водопаду. в) Отряд построили на опушке леса подступавшего к школьному участку. г) Окруженные серой мглой птицы сбивались с пути. 4) Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. а) Начатый разговор, слишком рано прерванный, не возобновился. б) Кое-где на волнах плавно покачивались сверкающие на солнце льдины. в) Из недавно проснувшихся долин, веяло душистой свежестью. г) Небольшой деревянный домик, выкрашенный розовой краской, стоял посреди сада. 5) Укажите, в каких предложениях неверно обозначены границы причастного оборота (знаки препинания не расставлены): а) Два разведчика /прокладывающие дорогу пехоте/ вышли на ближайшие подступы к Висле. б) Володя выловил ложкой /дымящуюся паром картофелину/. в) Небо было все в звездах /излучающих ровный тихий свет/. г) /Прикрытую сверху/ хвоей землянику с первого взгляда трудно заметить. 6) Укажите предложения, в которых верно расставлены знаки препинания: а) Алексей лежит на полосатом тюфяке набитом соломой. б) На правах старого друга, отыскавшего летчика в лесу, Санька солидно шагал за носилками. в) Федька жадно смотрит на белеющие на столе кусочки сахара, и с шумом втягивает слюну. г) Дед смотрел на залитый солнцем и бедно окаймленный редкими кустами берег. 7) Укажите предложения с пунктуационной ошибкой: а) Родина! Я вижу ее необъятные поля волнующиеся урожаем. б) Обширна и многообразна родившая нас страна, неиссякаемы и полноводны реки, высоки горы. в) Широки знойные степи, непроходима сибирская тайга раскинувшаяся океаном, многолюдны города разбросанные в нашей стране. г) На многих языках говорят люди, населившие величественную эту страну, просторны синие дали, звонки и чудесны песни живущего в ней народа. 8) Укажите цифры, на месте которых необходимо поставить запятые. За их домом находился довольно большой сад (1) оканчивающийся рощицей (2) давно заброшенной (3) и сильно заросшей. а) 1, б) 1,2, в) 2,3 г) 1,3. Тест «Причастный оборот». Вариант №2. 1) Укажите верное условие обособление причастного оборота: а) стоит перед определяемым словом, б) стоит после определяемого слова, в) всегда, независимо от места в предложении. 2) Чем является в предложении краткое причастие? а) подлежащим, б) определением, в) сказуемым. 3) Найдите предложение, в котором причастный оборот выделяется запятыми: а) Глазами отца я видел раскрывшийся передо мною величественный мир родной природы. б) В жухлой траве пожелтевшей от дождя и ветра осторожно пробиралась лиса. в) Тяжелая обитая конской шкурой дверь юрты приподнялась в стене. г) Разъедающий глаза и ноздри дым все ещё стоял над вывороченными из земли лиственными деревьями. 4) Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. а) Человеческую жизнь можно сравнить с ручейком, берущим начало свое в недрах земли. б) У забора, сколоченного из вывесок, стояла стайка ребят. в) Впереди шел высокий геолог в выгоревшем на солнце костюме. г) Однажды пастухи заметили, медленно кружащихся над оврагом ворон. 5) Укажите, в каких предложениях неверно обозначены границы причастного оборота (знаки препинания не расставлены): а) Иван предложил взобраться на глинистый бугор /поросший кустарником/ и посмотреть на реку. б) /Ярко пылающие искры/ были похожи на большие звезды. в) Изредка доносились ночные шорохи /звуки приглушенные лесом/. г) Инстинкт /выработавшийся в нем за дни лесной жизни/ настораживал его. 6) Укажите предложения, в которых верно расставлены знаки препинания: а) Самолет стоял за лесом на подтаявшем от краев, но еще крепком, льду лесного озерка. б) Отраженный снегом свет, ослепил Алексея. в) Возле носилок увидел он сдержанно улыбающееся лицо командира. г) Лес, окончательно стряхнувший с себя остатки ночного мрака, вставал во всем своем величии. 7) Укажите предложения с пунктуационной ошибкой: а) Говорят, нет вкуснее нашего хлеба, особенно московской выпечки только что привезенной из пекарен. б) Вкусна горячая выпечка дышащая неповторимыми ароматами. в) Тут булки разные, посыпанные маком, халы, хлеб ржаной, бублики, расхватываемые мгновенно. г) Дорога повернула вправо, и слева показалась уходящая вдаль тропинка. 8) Укажите цифры, на месте которых необходимо поставить запятые. Солнце светло и высоко стояло над бухтой (1)игравшей с (2) стоящими кораблями и (3) движущимися парусами. а) 1, б) 1,2, в) 2,3 г) 1,3.

Автор: Гость