Какая самая глубокая точка Байкала?

Гость: Гость:

Глубина Среди озер земного шара озеро Байкал занимает первое место по глубине (1637 м) . На Земле только 6 озер имеют глубину более 500 м. Впадина озера Байкал в морфологическом отношении представляет три самостоятельных котловины - Южную с наибольшей отметкой глубины 1430 м, Среднюю (1637 м) и Северную (920 м) . Впадина Байкала асимметрична. Западная ее сторона отличается крутым подводным склоном (40-50° крутизны) , восточная - более полога. Довольно часто в литературе о Байкале до сих пор встречается отметка глубины озера 1620 м. Эта глубина была зафиксирована в 1959 г. в результате замеров тросовым лотом. Эхолотные промеры 1974 г. зафиксировали глубину озера 1637 м. Глубина байкальской впадины В настоящее время впадина Байкала рассматривается как центральное звено Байкальской рифтовой зоны, возникшей и развивающейся одновременно с мировой рифтовой системой (Флоренсов, 1978). Геофизиками высказана гипотеза о расхождении берегов Байкала со скоростью 2 см в год. Байкальская впадина чуть шире современного озера, но гораздо глубже его. Глубина впадины определяется высотой гор над ней, глубиной озера и толщиной выстилающих его дно донных осадков. Самая глубокая точка залегания донных осадков озера находится на глубине примерно 6 - 8 тыс. м ниже уровня мирового океана. "Корни" впадины рассекают всю земную кору и уходят в верхнюю мантию на глубину 50-60 км. Исследования указывают на аномально высокий разогрев недр под Байкалом. Это глубочайшая котловина земной суши.