Что произойдёт со спросом на принтеры, если упадёт цена на картриджи?

Экономика
Что произойдёт со спросом на принтеры, если упадёт цена на картриджи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
падение цены на картриджи увеличивает спрос на принтеры
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