Один из углов,образовавшихся при пересечении двух прямых,рааен 94°.Найдите градус??ые меры остальных углов.Один из смежных углов на 48° меньше другого.Найдите эти углы

Геометрия
Один из углов,образовавшихся при пересечении двух прямых,рааен 94°.Найдите градус??ые меры остальных углов.Один из смежных углов на 48° меньше другого.Найдите эти углы
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