Фразеологизм к слову близко

Русский язык
Фразеологизм к слову близко
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Автор: Гость
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Гость:
Близко - рукой подать и в двух шагах или под самым носом
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