Помогите надо ответить на несколько вопросов по произведению синяя птица 1.Какое ??тличие от Тильтиля и Митиль от других персонажей?2.К чему стремились дети?

Литература
Помогите надо ответить на несколько вопросов по произведению синяя птица 1.Какое ??тличие от Тильтиля и Митиль от других персонажей?2.К чему стремились дети?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точно не помню,давно читал это произведение. Но вроде бы как,они хотели,что синяя птица принесла счастье стране,вот они и хотели заполучить её.
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