Помогите надо ответить на несколько вопросов по произведению синяя птица 1.Какое ??тличие от Тильтиля и Митиль от других персонажей?2.К чему стремились дети?

Литература

Помогите надо ответить на несколько вопросов по произведению синяя птица 1.Какое ??тличие от Тильтиля и Митиль от других персонажей?2.К чему стремились дети?

Автор: Гость