Обясните как находить обший множетиль. 9 целых3\5 умножить 10\21 Помогите плизззз
Математика
Обясните как находить обший множетиль. 9 целых3\5 умножить 10\21 Помогите плизззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переводим в десятичную дробь, получаем 9.6 и 10/21 Оба эти числа делятся на 3 => 3-общий множитель
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