Даю 5 балов, срочно нужно. 4 и 5 задание
Физика
Даю 5 балов, срочно нужно. 4 и 5 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 км/год = 9,51 м/с или 10 м/с 108 км/м = 1800 м/с 72 см/м = 0,012 м/с 2 м/с = 7,2 км/ч 30 км/м = 1,8 км/ч 20 см/с = 1,044 км/ч
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