Катя купила одну Тетрадь за 9 тенге и одну тетрадь за 6 тенге .сколько стоит вся пок??пка ?составь обратные задачи
Математика
Катя купила одну Тетрадь за 9 тенге и одну тетрадь за 6 тенге .сколько стоит вся пок??пка ?составь обратные задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вся покупка стоит 15 тенге 9+6=15(тг) Обратная задача Например;Мы не знаем что такое-6 Для этого мы вычтем 9 от 15 Решение:15-9=6 Это обратная задача
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