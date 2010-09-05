Запишите все делители числа 90 выпишите из них те которые являются простыми чистами
Математика
Запишите все делители числа 90 выпишите из них те которые являются простыми чистами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.3.5.9.10.30.45.90 вроде бы так
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