Запиши в виде выражения периметр треугольника x дм 7 дм 7 дм
Математика
Запиши в виде выражения периметр треугольника x дм 7 дм 7 дм
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Гость:
Р=14+х___________________
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