Выпишите в один ряд природные смеси,а в другой чистые вещества:мел,карбонат натри??,песок,известь,оксид кремния, гидроксид натрия,мрамор,гипс,железная руда.
Химия
Выпишите в один ряд природные смеси,а в другой чистые вещества:мел,карбонат натри??,песок,известь,оксид кремния, гидроксид натрия,мрамор,гипс,железная руда.
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Природные мел песок известь мрамор желез руда Чистые карбонат натрия оксид кремния гидроксид натрия гипс
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