Выпишите в один ряд природные смеси,а в другой чистые вещества:мел,карбонат натри??,песок,известь,оксид кремния, гидроксид натрия,мрамор,гипс,железная руда.

Химия

Выпишите в один ряд природные смеси,а в другой чистые вещества:мел,карбонат натри??,песок,известь,оксид кремния, гидроксид натрия,мрамор,гипс,железная руда.

Автор: Гость