Значение кокки по биологии
Биология
Значение кокки по биологии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К К. относятся микрококки, стрептококки, стафилококки, сарцины и др. . На плотных питательных средах К. образуют круглые, гладкие, выпуклые колонии (серые, белые, желтые или красные) . К. широко распространены в природе: в почве, воздухе, пищевых продуктах и т. д. Молочнокислые стрептококки применяются при изготовлении сметаны, масла, простокваши. Болезнетворные стрептококки и стафилококки вызывают воспалительные процессы и гнойные заболевания (фурункулёз, рожу, ангины и др.) .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Выпишите в один ряд природные смеси,а в другой чистые вещества:мел,карбонат натри??,песок,известь,оксид кремния, гидроксид натрия,мрамор,гипс,желез...
Математика