Значение кокки по биологии

Биология
Значение кокки по биологии
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К К. относятся микрококки, стрептококки, стафилококки, сарцины и др.  . На плотных питательных средах К. образуют круглые, гладкие, выпуклые колонии (серые, белые, желтые или красные) . К. широко распространены в природе: в почве, воздухе, пищевых продуктах и т. д. Молочнокислые стрептококки применяются при изготовлении сметаны, масла, простокваши. Болезнетворные стрептококки и стафилококки вызывают воспалительные процессы и гнойные заболевания (фурункулёз, рожу, ангины и др.) .
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