Напиши,что это не так. We are pupils.___________ They can run.____________ He is in the forest.___________ I am a pupil._____________ We must skate.___________

Английский язык
Напиши,что это не так. We are pupils.___________ They can run.____________ He is in the forest.___________ I am a pupil._____________ We must skate.___________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы ученики они могут бегать он в лесу я ученик мы обязаны кататься на коньках
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