Сумма двух чисел равна 987 а их разность равна 333 найти эти числа (НЕ УРАВНЕНИЕМ!!!)
Математика
Сумма двух чисел равна 987 а их разность равна 333 найти эти числа (НЕ УРАВНЕНИЕМ!!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку разность чисел показывает насколько одно число больше или меньше другого, то (987-333):2=327 будет 1-е число 987-327=654 будет 2-е число
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