5. Установите хронологию событий: 1) Полтавская битва 2) Второй Азовский поход 3) ??итва у мыса Гангут 4) Прутcкий поход А) 2, 1, 4, 3 B) 2, 4, 3, 1 C) 4, 2, 1, 3 D) 2, 1, 3, 4

История

5. Установите хронологию событий: 1) Полтавская битва 2) Второй Азовский поход 3) ??итва у мыса Гангут 4) Прутcкий поход А) 2, 1, 4, 3 B) 2, 4, 3, 1 C) 4, 2, 1, 3 D) 2, 1, 3, 4

Автор: Гость