5. Установите хронологию событий: 1) Полтавская битва 2) Второй Азовский поход 3) ??итва у мыса Гангут 4) Прутcкий поход А) 2, 1, 4, 3 B) 2, 4, 3, 1 C) 4, 2, 1, 3 D) 2, 1, 3, 4
История
5. Установите хронологию событий: 1) Полтавская битва 2) Второй Азовский поход 3) ??итва у мыса Гангут 4) Прутcкий поход А) 2, 1, 4, 3 B) 2, 4, 3, 1 C) 4, 2, 1, 3 D) 2, 1, 3, 4
Ответ(ы):
Гость:
1) 1709 г 2) 1696 3) 1714 4) 1711 Следовательно, ответ А)
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