5 в степени 3÷5 в степени -2×5в степени 5
Алгебра
5 в степени 3÷5 в степени -2×5в степени 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 в степени 3÷5 в степени -2×5в степени 5 = 625÷-25×15,625 = -25×15,625 = -390625
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