Расскажи о семье Коралевых.Как родители и дети относятся друг к другу?Выпиши прим??ры из текста Чехов"Мальчики"
Литература
Расскажи о семье Коралевых.Как родители и дети относятся друг к другу?Выпиши прим??ры из текста Чехов"Мальчики"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родители и дети относятся к друг другу очень хорошо. Все волнуются что происходило с их сыном и братом.
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