5. В трапеции ABCD AD и ВС - основания, AD gt; ВС. На стороне AD отмечена точка К так, что KBCD - параллелограмм. Периметр треугольника АВК равен 25 см, DK = 6 см. Найдите периметр трапеции.

Геометрия
5. В трапеции ABCD AD и ВС - основания, AD gt; ВС. На стороне AD отмечена точка К так, что KBCD - параллелограмм. Периметр треугольника АВК равен 25 см, DK = 6 см. Найдите периметр трапеции.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВК=СD,  ВС=KD=6  Периметр треугольника будет равен Р1=АВ+ВК+АК=25 , а значит периметр трапеции равен Р2=АВ+ВС+СD+AD=АВ+ВК+AK+ВС+KD=25+6+6=37 см.
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