5. В трапеции ABCD AD и ВС - основания, AD gt; ВС. На стороне AD отмечена точка К так, что KBCD - параллелограмм. Периметр треугольника АВК равен 25 см, DK = 6 см. Найдите периметр трапеции.

Геометрия

5. В трапеции ABCD AD и ВС - основания, AD gt; ВС. На стороне AD отмечена точка К так, что KBCD - параллелограмм. Периметр треугольника АВК равен 25 см, DK = 6 см. Найдите периметр трапеции.

Автор: Гость