Помогите пожалуйста!!!!! ИСПРАВЬТЕ ОШИБКИ. 1. Eще не тронутые увяданием георгины, гордо высились перед окном 2. Не умолкающий рокот кузнечиков заполнял вечернюю тишину 3. Волны с не умолкающим шумом билuсь о борт корабля. 4.лег...
Русский язык
Помогите пожалуйста!!!!! ИСПРАВЬТЕ ОШИБКИ. 1. Eще не тронутые увяданием георгины, гордо высились перед окном 2. Не умолкающий рокот кузнечиков заполнял вечернюю тишину 3. Волны с не умолкающим шумом билuсь о борт корабля. 4.легко взбиpaться на гору не заросшую кустарником, а покрытую травой 5. Река нескованная льдом пенилась и бушевала. 6. Паутина на не облетевших ветках березы блестела на солнце 7. В воздухе закружилась неопавшaя, a coванная с деревьев листва.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-Нетрронутые(слитно) 2-Неумолкающий(слитно) 3-Неумолкающим(слитно) 4-Не заросшую(раздельно,потому что есть противопостовление) 5-Все правильно. 6-Необлетевших(слитно) 7-Не опавшая (раздельно, потому что есть против о посторонние с союзом А) и да, не со_ванная, а соРванная.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите!!! срочно! география 7 класс назовите реки с координатами ( 3 ю.ш. 30*в.д; 9*с.ш 11*з.д; 12* ю.ш 27* в.д: 28* ю.ш и 29*в.д) пожалуйста оче...
Русский язык
Русский язык
Українська література