Помогите пожалуйста!!!!! ИСПРАВЬТЕ ОШИБКИ. 1. Eще не тронутые увяданием георгины, гордо высились перед окном 2. Не умолкающий рокот кузнечиков заполнял вечернюю тишину 3. Волны с не умолкающим шумом билuсь о борт корабля. 4.лег...

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Помогите пожалуйста!!!!! ИСПРАВЬТЕ ОШИБКИ. 1. Eще не тронутые увяданием георгины, гордо высились перед окном 2. Не умолкающий рокот кузнечиков заполнял вечернюю тишину 3. Волны с не умолкающим шумом билuсь о борт корабля. 4.легко взбиpaться на гору не заросшую кустарником, а покрытую травой 5. Река нескованная льдом пенилась и бушевала. 6. Паутина на не облетевших ветках березы блестела на солнце 7. В воздухе закружилась неопавшaя, a coванная с деревьев листва.

Автор: Гость