Куликовская битва и ее значение

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Во второй половине XIV века Золотая Орда все отчетливей переживает упадок. Это государство, как и многие масштабные образования, столкнулось с раздробленностью и внутренними междоусобицами, серьезно ослабившими его военную мощь. Одновременно на этом фоне происходило возрождение русских княжеств. Новым центром восточных славян становится Московское. В раздираемой же междоусобицами Золотой Орде к власти приходит темник Мамай. Первая попытка сломить возвышающуюся Москву была предпринята еще в 1378 году. Однако тогда орда Мамая была разбита на реке Воже. Спустя два года формальным поводом к Куликовскому сражению стал демонстративный отказ Дмитрия Донского повысить размер дани, которая уже полтора века выплачивалась татарским ханам. В ответ на это ордынский темник вновь стал собирать армию - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/106854/kratko-kulikovskaya-bitva-i-ee-znachenie