5 вопросов к сказке случай с русалками и план по этой сказке

Гость: Гость:

1 Жизнь русалочки в подводном царстве2 Русалочка стала взрослой3 Встреча с принцем4 Буря5 Принц в опасности6 Русалочка спасает принца7 Жизнь принца8 Мечта русалочки9 Ведьма помогает русалочке10 Пожертвования русалочки ради жизни на земле11 Жизнь среди людей12 Женидьба принца13 Единственное спасение русалочки14 Превращенее в пену15 Душа русалочки попала в заоблачное царство