5. Выделенное буквосочетание читается отлично от других в слове: A) Earth. B) World. C) Word. D) Worse. E) Europe. 6. Найдите правильный вариант. Kate is ... than Ann. A) Beautiful. B) Beautifuler. C) More beautiful. D) Beau...

5. Выделенное буквосочетание читается отлично от других в слове: A) Earth. B) World. C) Word. D) Worse. E) Europe. 6. Найдите правильный вариант. Kate is ... than Ann. A) Beautiful. B) Beautifuler. C) More beautiful. D) Beauty. E) The most beauty. 7. Who is the ... pupil in your class? A) good. B) goodest C) best. D) better. E) more good. 8. Tom is the ... pupil in the class? A) bad. B) worst. C) worse. D) badder. E) more bad. 10. Закончите предложение: The shortest month is ... A) May. B) February. C) April. D) January. E) August. 11. Выберите правильный вариант местоимения. I must go to the conference ... begins at 5 o'clock. A) She. B) He. C) Him. D) Whose. E) It. 12. Найдите существительное? A) now. B) know. C) rainbow. D) new. E) slow.

