Помогите ришить номер 446 пж быстро ☺☺
Математика
Помогите ришить номер 446 пж быстро ☺☺
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-0 2-0 3-0 4-58 5-0 6-0 7-0 везде 8- можно ноль или 7-7=0 так ещё
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