Определите массу гидроксида алюминия, который образуетсяы при взаимодействии ра??творов, содержащих 40 г гидроксида натрия и 40,05г хлорида алюминия.

Химия

Определите массу гидроксида алюминия, который образуетсяы при взаимодействии ра??творов, содержащих 40 г гидроксида натрия и 40,05г хлорида алюминия.

Автор: Гость