Определите массу гидроксида алюминия, который образуетсяы при взаимодействии ра??творов, содержащих 40 г гидроксида натрия и 40,05г хлорида алюминия.

Химия
Определите массу гидроксида алюминия, который образуетсяы при взаимодействии ра??творов, содержащих 40 г гидроксида натрия и 40,05г хлорида алюминия.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NNaOH=40/40=1mol-isbytok nAlCl3=40.05/133.5=0.3mol-nedostatok reshaem po nedostatku               40.05g     xg 3NaOH+AlCl3=Al(OH)3↓+3NaCl              133.5g  78g x=40.05·78/133.5=0.88g
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