Сочинение на тему просроченные продукты
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Сочинение на тему просроченные продукты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решила запечь овощи (кабачки,томаты, морковь, перец). И решила соус сделать.Заглянула в холодильник и вижу открытую сметану , но просроченную (где-то неделя просрочки).. Залила чуть-чуть кипятком,смешала с солью, чесноком,перцем,зеленью,взбила,залила овощи. Поставила в духовку. 180 градусов на 40 минут.. Решила убить микробы такой температурой в просроченной сметане.. Сейчас сижу и думаю,что я натворила.. Можно ли было использовать просроченную сметану при запекании? Вроде я и кефир просроченный,сметану в оладьях, выпечке использовала. Сейчас в сомнениях сижу. Не опасно ли под таким соусом будет овощи мне есть.. Как думаете? Вы используете просроченные продукты при готовке?
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