Реши задачи. Сравни их. В школе работают 4 воспитателя, а учителей на 20 больше. Сколько всего воспитателей и учителей работает в школе? 4 20 ? ? В школе работают 4 воспитателя, а учителей на 20 больше. Сколько учителей работа...

Математика

Реши задачи. Сравни их. В школе работают 4 воспитателя, а учителей на 20 больше. Сколько всего воспитателей и учителей работает в школе? 4 20 ? ? В школе работают 4 воспитателя, а учителей на 20 больше. Сколько учителей работает в школе? 4 20 ?

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