Реши задачи. Сравни их. В школе работают 4 воспитателя, а учителей на 20 больше. Сколько всего воспитателей и учителей работает в школе? 4 20 ? ? В школе работают 4 воспитателя, а учителей на 20 больше. Сколько учителей работа...
Математика
Реши задачи. Сравни их. В школе работают 4 воспитателя, а учителей на 20 больше. Сколько всего воспитателей и учителей работает в школе? 4 20 ? ? В школе работают 4 воспитателя, а учителей на 20 больше. Сколько учителей работает в школе? 4 20 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ая задача. Кол-во учителей 20+4=24 человека Всего воспитателей и учителей 4+24=28 человек 2ая задача. Тут просто надо найти количество учителей. 20+4=24 человека
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