Надо разобрать слово зной фанатический разбор слова как на картинке. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МНЕ!!!!!

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Надо разобрать слово зной фанатический разбор слова как на картинке. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МНЕ!!!!!

Автор: Гость