Надо разобрать слово зной фанатический разбор слова как на картинке. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МНЕ!!!!!
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Надо разобрать слово зной фанатический разбор слова как на картинке. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МНЕ!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зной [ з н о й` ] 1 слог з-[з] согл., звонк ,парн ., тв., парн . ; н-[н] согл., звонк.непарн.,тв.,парн . ; о-[о] гласн., ударн . ; й -[й] согл.,глух. непарн.,мягк.,непарн. ; 4 б., 4зв.
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