Порассуждайте о том,нужно ли бить детей?Эффективен ли такой способ воспитания? П??имерно 80 слов.

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Насилие не только над ребенком, но и над людьми в целом никогда не приносило ничего хорошего. Многие говорят: 《Кнутом и пряником!》, не понимая, что кнут в данном случае не веревка для битья, а адекватное наказание в виде, к примеру, лишния компьютера, домашнего ареста и т.д В некоторых семьях в качестве дисциплинарных мер используют различные виды физического наказания — от подзатыльников и шлепков до порки ремнем. Необходимо сознавать, что физическое насилие — это действительно физическое нападение, оно пoчти всегда сопровождается словесными оскорблениями и психической травмой.